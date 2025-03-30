ننشر إجراءات استلام شقق الإسكان الاجتماعي من أجهزة المدن

كتب- محمد عبدالناصر:

مشروع شقق الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات التي توفرها وزارة الإسكان لمحدودي الدخل، وحاليا يتم تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر، والمتبقي من الإعلانات السابقة.

وتشمل إجراءات الاستلام الخطوات التالية:

- تبدأ عملية استلام الوحدة السكنية داخل مشروع الإسكان الاجتماعي بعد الانتهاء من الاستعلام الميداني وتوقيع العقد في البنك الممول للوحدة، ويتم المتابعة معه لاستلام نسخة العقد الثلاثية.

وتأتي الخطوة الثانية بالذهاب إلى جهاز المدينة التابع له الوحدة أو مديرية الإسكان، لاستخراج محضر استلام الوحدة بالتخصيص المحدد.

وبعد هذه الخطوة يحدد جهاز المدينة مندوب يكون مسؤول عن تسليم الوحدة للحاجز، وتعتبر مرحلة معاينة الوحدة من أهم الخطوات في استلام الوحدة، فلا بد من مراجعة كافة التشطيبات والخدمات في الوحدة السكنية والتأكد أنها مطابقة للمواصفات.

وفي حالة وجود أي عيوب في التشطيبات لابد من الامتناع عن التوقيع على محضر الاستلام، ويتم تدوين هذه الملاحظات في محضر المعاينة والذي تم إعداده خصيصا لهذا الأمر لحماية حقوق المواطنين.

وفي حالة عدم التزام الشركة المنفذة بالتسليم في المدة المحددة بمحضر المعاينة يتم تقديم شكوى رسمية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز، مرفق بها صورة بطاقة صاحب الوحدة وعقد التخصيص.

- ويتم تحضير طلب استلام وحدة سكنية.

وسداد رسوم مقايسة عداد الكهرباء، والمياه، ورسم الشبكة الأرضية للغاز، ثم استلام الوحدة.

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