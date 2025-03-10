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إيجار المتر الإداري بمنطقة وسط البلد يصل لـ 1250 جنيه

06:39 م الإثنين 10 مارس 2025

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كتب- محمد عبدالناصر:
كريم شافعي، رئيس مجلس إدارة "الإسماعيلية"، إن سعر إيجار المتر في المباني الإدارية بمنطقة وسط البلد ارتفاع بشكل كبير بعد عمليات التطوير التي تم تنفيذها مؤخرا، لافتة إلى أن سعر الإيجار حاليا يتراوح بين 250 وحتى 1250 جنيه للمتر الواحد شهريا.

وتأسست شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري عام 2008 بهدف تطوير وإعادة إحياء وسط القاهرة، لتصبح اليوم الشركة الرائدة في ترميم المباني التراثية في وسط البلد، وتمتلك الشركة وتدير 26 عقارًا تاريخيًا في تلك المنطقة، بمساحات إجمالية تبلغ 85,000 متر مربع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة "الإسماعيلية"، منطقة وسط البلد ننظر لها كمنطقة تاريخية فريدة تعكس تراث مصر العريق، ونمتلك تصورًا متكاملًا لتطوير هذه المنطقة الهامة، ونعمل على إعادة إحياء دورها باعتبارها جزءًا من تاريخ وتراث مصر، إذ تتمتع بمقومات وامكانات لامثيل لها يجعلها قادرة على أن تصبح وجهة رئيسية للسياحة والترفيه والاستثمار.

وتابع: تواصل شركة الإسماعيلية توسيع نطاق أعمالها وتنفيذ خطتها الطموح لتطوير وسط القاهرة، حيث تتضمن هذه الخطة ترميم العقارات طبقًا لمنهج "إعادة الاستخدام التكيفي" الذي تتبناه الشركة، والذي يضمن الحفاظ على القيمة التراثية والطابع المعماري الأصيل لمباني المنطقة، مع تطويرها لتلبي مختلف الاحتياجات والاستخدامات العصرية.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة الإسماعيلية عن تخصيص 300 مليون جنيه خلال 2025 لتطوير الأصول العقارية التي تمتلكها في وسط القاهرة، والتي تشمل مزيجًا من الشقق الفندقية والوحدات التجارية والمساحات الترفيهية والثقافية.

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