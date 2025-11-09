كتب- محمد عبدالناصر:

قال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وإفريقيا بشركة الديار القطرية، إن مشروع "علم الروم" في الساحل الشمالي يعد واحدًا من أكبر وأهم استثمارات الشركة خارج قطر، مؤكدًا أن اختيار المنطقة جاء لما تتمتع به من مقومات طبيعية استثنائية وشواطئ تُعد من أجمل ساحل البحر المتوسط.

وأضاف الشيخ حمد، في تصريحات لبرنامج "ويك آند القاهرة"، أن منطقة علم الروم تشهد تحولًا عمرانيًا كبيرًا في إطار الطفرة التي يشهدها الساحل الشمالي، موضحًا أن اختيار الديار القطرية للموقع لم يكن مصادفة، وإنما بناءً على دراسات أكدت أنه منطقة واعدة تتسم بشواطئ طبيعية خلابة وقربها من المطارات وسهولة الوصول إليها من مختلف دول العالم.

وأوضح أن الشركة تمتلك خبرة واسعة في إدارة المدن المتكاملة والفنادق العالمية، مما يمنحها القدرة على تطوير مدينة متكاملة المواصفات في علم الروم، تستهدف خدمة مختلف الأسواق سواء الأوروبية أو الخليجية.

وأشار إلى أن الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتم عبر استثمارات تصل إلى 3.5 مليار دولار، مقابل تخصيص عيني لصالح الهيئة وحصولها على 15% من أرباح المشروع، موضحًا أن الشراكة «دائمة» بين الطرفين.

وأكد الشيخ حمد أن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية علم الروم ستبدأ في عام 2026، وتمثل نحو 20% من إجمالي مساحة المشروع، على أن يتم تنفيذها خلال 5 سنوات، بينما يستغرق تطوير المشروع بالكامل نحو 15 عامًا.

وكشف أن المخطط العام للمشروع يتضمن مكونًا سكنيًا يشكل 60% من المساحة، إلى جانب مناطق ترفيهية عالمية وفنادق فاخرة تضم ما يقرب من 4500 غرفة، مشيرًا إلى أن المشروع يمتلك واجهة شاطئية تمتد لأكثر من 7 كيلومترات و200 متر من أجمل شواطئ الساحل.

وأوضح رئيس قطاع التطوير في «الديار» أن إجمالي استثمارات الشركة في السوق المصري سيصل إلى 7 مليارات دولار بعد تنفيذ المشروع، مع خطط لزيادتها إلى نحو 43 مليار دولار خلال 10 سنوات من خلال الدخول في مشروعات جديدة قيد الدراسة.

ولفت إلى أن مبيعات الساحل الشمالي تجاوزت 60% من إجمالي مبيعات السوق العقارية في مصر خلال عام 2024، حيث سجلت المنطقة مبيعات تقدر بنحو 1.5 تريليون جنيه، ما يعكس الزخم الضخم الذي يشهده القطاع وقدرته على جذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة.