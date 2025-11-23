حساب أقساط شقق جنة بالطرح الجديد ورابط التقديم

المقاولون العرب تُتوج بـ6 جوائز على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تطرح وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر العقارية وحدات كاملة التشطيب ضمن مشروع جنة في مدينة المنصورة الجديدة، حيث ينتهي التقديم يوم 15 ديسمبر المقبل.

ويتم التقديم والسداد عن طريق منصة مصر العقارية.

شقق جنة في مدينة المنصورة الجديدة، سجل سعر المتر 17 ألف و500 جنيه، ويكون مقدم الحجز 150 ألف جنيه، بجانب سداد 1000 جنيه مصروفات إدارية.

المساحات الخاصة بشقق جنة تبدأ من 100 إلى 150 مترا، وسجل سعر أقل وحدة وهي 100 متر حوالي مليون و750 ألف جنيه.

حساب الأقساط:

ويتم سداد 150 ألف جنيه مقدم ثم استكمال 20% من ثمن الوحدة بعد التخصيص حيث يتم سداد 190 ألف جنيه.

كما يتم سداد 10% دفعة استلام والتي تقدر بـ170 ألف جنيه.

وبذلك يتبقى 70% من ثمن الوحدة وهو يقدر بـ مليون و190 ألف جنيه يتم سدادها على 3 و5 و7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي.

لو تم السداد على 7 سنوات سيكون القسط الشهري، 27,961 جنيه شهريا.

