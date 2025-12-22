قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد المتقدمين من المواطنين متضرري قانون الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية للحصول على وحدة بديلة، بلغ 50 ألف متقدم حتى الآن من إتاحة التقديم في 13 أكتوبر الماضي.

وأضافت مي عبدالحميد في تصريحات لبرنامج الصورة مع لميس الحديدي، أن الـ50 ألف مواطن هم من أنهو أوراقهم عبر المنصة، لكن إجمالي من قام بفتح حسابات وكتابة بعض المعلومات وصل لـ14 ألف.

وأشارت إلى أن معظم الطلبات عبارة عن وحدات سكنية ويوجد 700 طلب على وحدات إدارية وتجارية.

وتابعت: سيتم إتاحة خدمة جديدة قريبا عبر مكاتب البريد لمساعدة المواطنين في عملية التقديم.

وأكدت أن 85% من الطلبات على وحدات أقل من 100 متر، متمركزين في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

وأشارت إلى أن الصندوق ملتزم بتوفير وحدات للمواطنين قبل نهاية الـ 7 سنوات التي حددها القانون، لافتة إلى أن الشخص الذي تقدم ببياناته ورغبته عبر منصة مصر الرقمية لن يترك وحدته الحالية إلا بعد توفير وحدة له.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات ستكون في نفس المحافظة القائم بها المتقدم.

