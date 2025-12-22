إعلان

وزير الإسكان يُعلن موقف مشروعات "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري

كتب : محمد عبدالناصر

02:59 م 22/12/2025

المهندس شريف الشربينى

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة و الجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي واستشاري المشروع.

وبحسب بيان، وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الذي يحظى بمتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً حرص سيادته على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة والتي تستهدف تحسين مستوى الحياة والخدمات في المناطق الريفية المصرية والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في المحافظات المختلفة.

وتناول الاجتماع تقريراً عن الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجار تنفيذها بقرى "حياة كريمة" (المرحلة الأولى) نطاق عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بواقع 10315 مشروعا في 746 قرية بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل مشروعات صرف صحي ومياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي ووصلات منزلية والتي يتم تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى استعراض الاحتياجات المالية المطلوبة لاستكمال الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها، وإعداد جدول زمني لنهو كافة الملاحظات والأعمال المتبقية .

شريف الشربيني مشروعات حياة كريمة قرى الريف المصري

