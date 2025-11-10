20 صورة لشقق الإسكان التعاوني والحجز 1 ديسمبر

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في فتح باب الحجز لـ253 وحدة سكنية بمواقع متميزة، يوم 1 ديسمبر المقبل.

أماكن المشروع:

- لؤلؤة القاهرة الجديدة.

- لؤلؤة أكتوبر.

- لؤلؤة بدر.

- لؤلؤة العاشر من رمضان .

- وتوجد شقق في مدينة العاشر من رمضان مجاورات (60، 62، 64) ، وفي 15 مايو مجاورة 31.

- وفي محافظة السويس توجد شقق بعمارات مشروع مدينة الأمل، بمساحات مختلفة.

- الوحدات منفذة وجاهزة للتسليم فور الانتهاء من الإجراءات والسداد.

وينشر مصراوي 20 صورة من المشروعات التي سيتم طرحها للحجز بداية من 1 ديسمبر المقبل.

طريقة الحجز:

بداية من يوم 1 إلى 25 ديسمبر، يتم شراء كراسة الشروط بـ500 جنيه من مقر الهيئة الرئيسي بعنوان: 3 ش سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد- مدينة نصر أو بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بعنوان: حي فيصل، تعاونيات الدلتا، عمارة 7، شقة 4.

ويمكن معرفة كل الشروط والمواصفات والمبالغ المالية من خلال الحصول على كراسة الشروط والمواصفات، اعتبارًا من يوم الإثنين 1/12/2025، حتى يوم الخميس 25/12/2025.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، عبر الرابط التالي اضغط هنا

