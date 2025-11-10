المصريين يشترون عقارات بـ5.4 مليار جنيه سنويا في اليونان- خاص

قال أحمد عباسي، الرئيس التنفيذي لشركة Greca Developments، إن الطلب من المصريين على شراء العقارات في اليونان شهد ارتفاع كبير خلال العامين الأخيرين، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من بين أول 3 جنسيات أجنبية تستحوذ على الاستثمارات العقارية في السوق اليوناني.

وأضاف "عباسي"، في تصريحات لمصراوي، أن حجم استثمارات المصريين في السوق العقاري اليوناني يتراوح بين 80 و100 مليون يورو سنويًا ي (حوالي 5.476 مليار جنيه)، وفقًا لبيانات طلبات الإقامة الذهبية ومتوسط الصفقات العقارية.

وتابع: إن التقلبات الاقتصادية في مصر دفعت عددًا متزايدًا من المستثمرين المحليين إلى تنويع محافظهم العقارية دوليًا، والاتجاه نحو الأصول المقومة باليورو، معتبرين اليونان ملاذًا آمنًا، إضافة إلى الاستفادة من برنامج الإقامة الذهبية الذي يمنح حرية التنقل داخل أوروبا للعائلات المصرية.

وأشار إلى أن قيمة العقارات التي يشتريها المصريون عادة تتجاوز الحد الأدنى لبرنامج الإقامة الذهبية وهو 250 ألف يورو، لتصل غالبًا إلى 400–800 ألف يورو، وقد تتخطى 3 ملايين يورو في بعض الاستثمارات الفاخرة.

وأوضح أن هذه التقديرات تتعلق بالاستثمارات السكنية الفردية فقط، في حين توجد طبقة متنامية من الاستثمارات الكبرى يقودها مستثمرون مصريون في مشروعات الضيافة وتطوير الأراضي، ولا تندرج ضمن الأرقام المذكورة.

وأشار عباسي إلى أن أغلب المشترين المصريين ينتمون إلى الطبقة فوق المتوسطة من المهنيين وأصحاب الأعمال الباحثين عن عائد استثماري وإقامة أوروبية، بينما تتجه فئة من الأثرياء المصريين إلى شراء عقارات فاخرة على الساحل الجنوبي لأثينا في مناطق مثل غليفاذا وفولا بقيم تتراوح بين 800 ألف و3 ملايين يورو.

وأوضح عباسي أن الحصول على الإقامة الأوروبية لم يعد هدفًا منفصلًا، بل أصبح جزء من قرار الاستثمار نفسه، مضيفًا: "المصري لا يشتري تأشيرة، بل يشتري أصل عقاري حقيقي يحقق عائد وقيمة مضافة.

وقال عباسي إن السوق المصري يمتلك أساسيات قوية رغم موجة التصحيح الأخيرة، مشيرًا إلى أن مناطق مثل رأس الحكمة، سيدي حنيش، والبحر الأحمر تشهد نموًا ملحوظًا بفضل المشروعات العالمية الجديدة. وأكد أن التحدي الأكبر حاليًا يتعلق بـ التسعير غير الواقعي لدى بعض المطورين، وليس بنقص السيولة.

وأشار إلى أن البائعين في السوق الثانوي يضطرون إلى تقديم خصومات كبيرة بسبب العروض الممتدة للمطورين.

وأكد أن السوق المصري لا يزال تنافسيًا للغاية مقارنة بالأسواق الإقليمية مثل السعودية والإمارات واليونان، مدعومًا بمشروعات ضخمة للبنية التحتية، وتطوير السواحل والعاصمة الإدارية، إضافة إلى برنامج الحصول على الجنسية المصرية عبر الاستثمار.

