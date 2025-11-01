3 طرق لمعرفة نتيجة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي من الحجز في الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7 يوم 28 سبتمبر الماضي، وشهد هذا الإعلان تقدم عدد كبير من المواطنين على حجز الوحدات.

ويبحث الحاجزين حاليا عن معرفة نتيجة التقديم وموقفهم من الحجز، حيث لم يُعلن صندوق الإسكان الاجتماعي حتى الآن عن النتيجة، لكن الصندوق وفر طرق معرفة النتيجة فور إعلانها والتي جاءت على النجو التالي:

أولا الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي اضغط هنا

ثم اختيار الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا سواء تم تخصيص الوحدة أم لا، والضغط على استعلام لعرض حالة الطلب بالتفصيل، في حالة كتابة الرقم القومي غير مسجل هذا يعنى أن النتيجة لم تظهر ولم يتم تحميلها على الموقع.

كما أن هناك طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي حيث وفر صندوق الإسكان الاجتماعي أرقام ساخنة متاحة للاتصال بها والحصول على جميع المعلومات اللازمة، ويمكن الاتصال بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو بالرقم 090071117 من أي خط أرضي.

كما يمكن أيضًا استخدام الرسائل النصية عبر إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب إلى الرقم 1124، مع خصم 3 جنيهات من رصيد المستخدم.

