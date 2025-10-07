للمصريين بالخارج.. أسعار وأماكن شقق "ديارنا" بـ 7 مدن جديدة

بنظام الشراكة.. "المقاولون العرب" تفتتح مصنعًا جديدًا للخرسانة الجاهزة

تستمر وزارة الإسكان في طرح المرحلة التكميلية لشقق مبادرة بيتك في مصر والمخصصة للمصريين العاملين في الخارج، حتى يوم 9 أكتوبر الجاري.

ومن أهم المشروعات التي تم طرحها، شقق ديارنا في 7 مدن جديدة بإجمالي 2149 وحدة، وجاءت الأسعار والمدن على النحو التالي:

- مدينة أسيوط الجديدة سعر المتر 16 ألف و830 جنيه، وسجلت الشقة الـ 117 متر مليون و969 ألف جنيه.

- مدينة قنا الجديدة، سعر المتر 16 ألف و854 جنيه، والشقة الـ 104 متر سجلت مليون و753 ألف جنيه.

- مدينة المنيا الجديدة، سعر المتر 17 ألف و238 جنيه، والشقة الـ 108 متر سجلت 2 مليون و16 ألف جنيه.

- مدينة سوهاج الجديدة، سعر المتر 17 ألف و490 جنيه، والشقة الـ 104 متر سجلت مليون و818 ألف جنيه.

مدينة القاهرة الجديدة سجلت سعر المتر 20 ألف و400 جنيه، والشقة الـ 117 متر 2 مليون و386 ألف جنيه.

مدينة دمياط الجديدة سجلت سعر المتر 18 ألف و258 جنيه، والشقة الـ117 متر 2 مليون و136 ألف جنيه.

مدينة العلمين الجديدة سجلت سعر المتر 20 ألف و140 جنيه، والشقة الـ 117 متر 2 مليون و422 ألف جنيه.

ننشر كراسة شروط شقق "بيتك في مصر"

