بدء أعمال الإنشاءات قبل الإطلاق الرسمي للمشروع والتسليم خلال عامين

*إعلان تحريري:

أعلنت هايد بارك العقارية للتطوير، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، عن إطلاق أحدث مشاريعها الجديدة "هايد بارك ڤيوز". يقع المشروع بالقاهرة الجديدة أمام الجامعة الألمانية (GUC) مباشرة، ويتميز بموقع إستراتيجي محاط بأرقى الوجهات الحيوية في قلب القاهرة الجديدة. مما يجعله إضافة بارزة في مسيرة توسع الشركة في أهم المناطق العمرانية سريعة النمو في مصر.

"هايد بارك ڤيوز" مشروع ڤيلات فقط، تطلقه الشركة ليعكس رؤيتها في بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة ترتقي بمعايير الحياة العصرية. ويتميز المشروع بتصميم عمراني منخفض الكثافة ومساحات خضراء واسعة ومرافق عالمية المستوى، حيث تحيط المساحات الخضراء بكل وحدة سكنية بعناية وتتصل جميعها بحديقة مركزية، تُشكل رئة طبيعية تنبض بالحياة. وفي إطار الالتزام الدائم بمعايير السرعة والجودة والتميز قد بدأت أعمال الإنشاء في الموقع.

ويؤكد هذا التوسع مكانة هايد بارك العقارية للتطوير كواحدة من أبرز شركات التطوير المتكامل في مصر، ويعكس ثقتها في قوة السوق العقاري المصري والتزامها بتصميم مجتمعات عصرية وإنسانية تجمع بين الحيوية والارتباط بالطبيعة. سيضم مشروع هايد بارك ڤيوز مجموعة من الڤيلات المستقلة والتوين هاوس والتاون هاوس، على أن يتم تسليم الوحدات خلال عامين، بأنظمة سداد مرنة تبدأ بمقدم 5% فقط، وتقسيط حتى 10 سنوات.