أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم جولة تفقدية في الحي السكني الخامس (جاردن سيتي الجديدة) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والتشطيبات الجارية، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز العاصمة.

وحرص وزير الإسكان على متابعة التقدم في أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع والتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، حيث تابع الوزير خلال الجولة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية والفيلات، والموقع العام المسطحات الخضراء والجزر الخاصة بالطرق وأعمال الزراعة، ومراجعة أعمال الواجهات والإضاءة للعمارات.

ووجه الوزير بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية بالمشروع على أعلى مستوى من التشطيبات النهائية وتنسيق الموقع، والانتهاء من أعمال المسطحات والجزر والطرق وأعمال الزراعة.

جدير بالذكر أن مشروع جاردن سيتي الجديدة R5، هو مشروع سكنى متكامل على مساحة حوالى 900 فدان ويشتمل على مناطق خدمات يومية ومستشفيات ومدارس ونادى ودور عبادة وجامعة، ووحدات سكنية وتجارية كاملة التشطيب.

