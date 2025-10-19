بدء التقديم على أراضي بيت الوطن ورابط الحجز

بدأت وزارة الإسكان في طرح الإعلان التكميلي لأراضي بيت الوطن لمخصصة للمصريين في الخارج، ضمن المرحلة العاشرة بإجمالي 2141 قطعة أرض جديدة، بمساحات مختلفة.

عدد الأراضي المطروحة، هو 6797 قطعة أرض ضمن الطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع "بيت الوطن"، حيث تم إضافة 2141 قطعة أرض جديدة إلى الـ 4656 قطعة التي كانت متاحة مسبقاً.

ووفقا لموقع التقديم بدأ تحويل مقدمات جدية الحجز للأراضي ويتم ذلك لمدة 7 أيام.

تشمل الأراضي المطروحة مدناً مميزة مثل: 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، الشروق، 15 مايو، سفنكس الجديدة، بدر، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بني سويف الجديدة، أسوان الجديدة، ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، برج العرب الجديدة.

رابط التقديم..