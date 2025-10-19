إعلان

بدء تنفيذ المرافق الرئيسية بمنطقة خدمية واستثمارية بـحدائق العاصمة

كتب : محمد عبدالناصر

02:02 م 19/10/2025
كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء أعمال مشروع تنفيذ المرافق الرئيسية والتي تشمل شبكات (طرق – مياه – صرف صحي – ري) بمنطقة البوليفارد على مساحة (٥٣٢) فدانا وهي المنطقة المحصورة ما بين الطريق الدائري الإقليمي ومحور الإمام الشافعي غرب منطقة ٢٣٥٠ فدانا بمدينة حدائق العاصمة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مخطط المنطقة يحتوي على مناطق باستخدامات مختلطة تتضمن مشروعات تجارية وإدارية وترفيهية وسكنية فندقية، كما أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة متكاملة وجاذبة للسكان والمستثمرين، ويهدف إلى تعزيز القيمة الاستثمارية للمدينة وتوفير فرص استثمارية ناجحة في سوق العقارات المصرية، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان على توفير مختلف الخدمات والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن مدينة حدائق العاصمة تتميز بموقعها الاستراتيجي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة والتي تجسد رؤية مصر المستقبلية في التنمية العمرانية المستدامة، فهي مدينة تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتعد نموذجًا يحتذى به في بناء مدن الجيل الرابع.

بدوره، أشار المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى أن مشروع ترفيق قطع أراضي البوليفارد بمدينة حدائق العاصمة يهدف إلى تحويل قطع الأراضي إلى خدمات ذكية ومتكاملة ذات طابع سياحي وتجاري، وتشمل عملية الترفيق تجهيز البنية التحتية وتقديم خدمات متكاملة، مع توقعات بتحقيق إيرادات كبيرة وزيادة في مستوى الاستثمار العقاري بالمدينة.

