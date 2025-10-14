ارتفاع متوسط سعر المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه

قالت شيرين بدر رئيس العمليات بشركة سفلز للاستشارات العقارية، إن سعر المتر التجاري في القاهرة الكبرى ارتفع من 700 جنيه في 2021 إلى 1600 جنيه للمتر في 2025.

وأضافت شيرين بدر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن القطاع التجاري في مصر ينمو بشكل كبير جدا، حيث نتوقع ارتفاع استثماراته من 150 مليار إلى 200 مليار جنيه في 2030.

وتوقعت زيادة المساحات التجارية في القاهرة مليون متر مربع خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات