الإسكان تعلن الموقف التنفيذي لوحدات سكن موظفي العاصمة بمدينة بدر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن بيان صادر عن وزارة الإسكان، أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع الموقف التنفيذي لوحدات سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، والتي تُنفذ في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح الدخل، وتلبية الطلب المتزايد على السكن الملائم.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة وسرعة دفع معدلات التنفيذ، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما وجّه المهندس شريف الشربيني بضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام والخدمات المحيطة بالمشروعات السكنية، بما يضمن تكاملها في صورة حضارية تعكس مستوى التطوير العمراني بالمدن الجديدة.

وفي الإطار نفسه، قام المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، وعدد من مسئولي الهيئة، بزيارة ميدانية إلى مدينة بدر لتفقد عدد من المشروعات السكنية والخدمية، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة.

وشملت الجولة مشروع "الإسكان المتميز" بالحى السادس، ومشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة – حي "زهرة العاصمة"، حيث تابع مسئولو الوزارة معدلات تنفيذ أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام، وأعمال الطرق بالمشروع.

من جانبه، أكد المهندس السيد أمين، رئيس جهاز مدينة بدر، أن الزيارة تأتي في إطار الدعم المباشر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. المترو يغير مواعيده ويمد ساعات العمل استعدادًا لمباراة المنتخب

أجواء خريفية وأمطار خفيفة.. تعرف على طقس اليوم الأحد

وفد فني مصري يشارك في إعادة تأهيل جسور الخرطوم المتضررة من الحرب