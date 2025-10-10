تأجيل طرح شقق ديارنا وظلال على منصة مصر العقارية

قررت منصة مصر العقارية، تأجيل المرحلة الثانية من طرح الـ400 ألف وحدة سكنية، الذي كان مقررًا اليوم الجمعة 10 أكتوبر، على المنصة، لأجل غير مسمى.

جاء قرار تأجيل طرح وحدات منصة مصر العقارية بهدف استكمال بعض الإجراءات الفنية الخاصة بتجهيز المنصة وضمان جاهزيتها الكاملة قبل فتح باب الحجز للجمهور.

وأوضحت المنصة أن التأجيل يهدف إلى تحسين أنظمة التسجيل الإلكتروني وربطها بقواعد بيانات الحاجزين، بما يضمن تجربة حجز أكثر استقرارًا وسهولة وأمانًا للمواطنين عند الإطلاق الرسمي.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر