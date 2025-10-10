إعلان

تأجيل طرح شقق ديارنا وظلال على منصة مصر العقارية

كتب : محمد عبدالناصر

04:17 م 10/10/2025

تأجيل طرح شقق ديارنا

قررت منصة مصر العقارية، تأجيل المرحلة الثانية من طرح الـ400 ألف وحدة سكنية، الذي كان مقررًا اليوم الجمعة 10 أكتوبر، على المنصة، لأجل غير مسمى.

جاء قرار تأجيل طرح وحدات منصة مصر العقارية بهدف استكمال بعض الإجراءات الفنية الخاصة بتجهيز المنصة وضمان جاهزيتها الكاملة قبل فتح باب الحجز للجمهور.

وأوضحت المنصة أن التأجيل يهدف إلى تحسين أنظمة التسجيل الإلكتروني وربطها بقواعد بيانات الحاجزين، بما يضمن تجربة حجز أكثر استقرارًا وسهولة وأمانًا للمواطنين عند الإطلاق الرسمي.

منصة مصر العقارية تأجيل طرح وحدات منصة مصر العقارية أسعار العقارات تأجيل طرح شقق ديارنا

