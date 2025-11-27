إعلان

حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية

كتب : مارينا ميلاد

12:16 م 27/11/2025

تصميم توضيحي - حطام الطائرة والسفينة الغارق في مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قصة - تصميم: مارينا ميلاد

بين شَهري يونيو وأكتوبر عام 1941، كانت مصر مسرحًا لوقائعِ الحرب العالمية الثانية الدائرة بين دول الحلفاء بقيادة بريطانيا ودول المحور، وعلى رأسها ألمانيا.

ما بين الإسكندرية، أهم قاعدة للأسطول البريطاني في البحر المتوسط، وسواحل سيناء، حيث الطريق إلى قناة السويس، جرت اثنتانِ من أعنف المعارك التي شهدتها طوال الحرب، وتركت أثرها حتى الآن في الأعماق، حيث طائرة هينكل 111 الألمانية وسفينة ثيستليجورم البريطانية، أحد أعظم حطام السفن في العالم. اغطس من هنا... لقراءة القصة

اقرأ أيضا:

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية مصر الحرب العالمية الثانية ألمانيا بريطانيا البحر المتوسط البحر الأحمر سفينة ثيستليجورم السفينة سيسلجورم حطام هينكل هي طائرة Heinkel He 111 حطام الحرب هتلر تشرشل رومل معركة العلمين سيناء شرم الشيخ الغوص

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب