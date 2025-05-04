مضبوطات بـ40 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

كتب- علاء عمران:

لقي 5 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، في تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط، وذلك خلال حملة أمنية موسعة استهدفت تجفيف منابع الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

كانت معلومات قد وردت إلى أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مدعومة بتحريات قطاع الأمن العام، أفادت بتورط 5 من العناصر الإجرامية من أصحاب السوابق في أنشطة غير مشروعة شملت القتل العمد، والاتجار في السلاح والمخدرات. وتبين أن اثنين منهم مطلوبان لتنفيذ أحكام قضائية نهائية، أحدها بالإعدام والآخر بالسجن المؤبد.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت قوات الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي مكان اختباء المتهمين. وفور شعورهم بالقوات، بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، ما اضطر القوات للرد، وأسفر الاشتباك عن مصرعهم جميعًا.

وأسفرت المداهمة عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة داخل الوكر، شملت 60 كجم من مخدري الحشيش والشابو، و112 قطعة سلاح ناري متنوعة، من بينها: 2 رشاش جرينوف، 25 بندقية آلية، 32 بندقية خرطوش، و53 فرد محلي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات المخدرة بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.