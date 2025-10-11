كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأعلى من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

ونفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية بمختلف المحافظات، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأسفرت الجهود عن ضبط نحو 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تم تجميعها وبيعها بطرق غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.