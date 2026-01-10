كتب- أحمد أبو النجا:

تصوير - أحمد مسعد:

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بمقر الهيئة، إن عمل الهيئة مستمر بعد انتهاء هذا الاستحقاق، في أداء الدور الأهم الذي حدده الدستور والقانون، وهو توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية.

وأضاف بدوي: "سنبدأ على الفور في إعداد برامج وقوافل جديدة للتوعية في النجوع والقرى والمدن والمدارس والجامعات، حتى تصبح المشاركة في الانتخابات ثقافة شعبية وليست مجرد سلوك يوم الاقتراع".

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تقوم أيضًا بتنظيم برامج تدريبية للمسؤولين في الأحزاب حول طريقة إعداد القوائم الانتخابية، لتلافي الأخطاء القانونية التي شابت عددًا من القوائم وأدت إلى استبعادها بقرارات من لجان الفحص وأيدتها الأحكام القضائية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 29 نوفمبر أحكامًا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة وإعادتها بدءًا من مرحلة الدعاية الانتخابية، فأُعيدت الجولة بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وداخل مصر يومي 10 و11 ديسمبر.

وشملت الجولة الأخيرة دوائر محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة، حيث تم استكمال الانتخابات في جميع الدوائر وفق المواعيد الجديدة.

