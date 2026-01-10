إعلان

الوطنية للانتخابات تنظم برامج تدريبية للأحزاب لتفادي أخطاء القوائم الانتخابية

كتب : أحمد أبو النجا

02:44 م 10/01/2026 تعديل في 03:00 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    المستشار حازم بدوي خلال المؤتمر الصحفي (1)
  • عرض 13 صورة
    المستشار حازم بدوي خلال المؤتمر الصحفي (4)
  • عرض 13 صورة
    المستشار حازم بدوي خلال المؤتمر الصحفي (5)
  • عرض 13 صورة
    المستشار حازم بدوي خلال المؤتمر الصحفي (2)
  • عرض 13 صورة
    المستشار حازم بدوي خلال المؤتمر الصحفي (7)
  • عرض 13 صورة
    المستشار حازم بدوي خلال المؤتمر الصحفي (3)
  • عرض 13 صورة
    المستشار حازم بدوي خلال المؤتمر الصحفي (10)
  • عرض 13 صورة
    المستشار حازم بدوي خلال المؤتمر الصحفي (11)
  • عرض 13 صورة
    المستشار حازم بدوي خلال المؤتمر الصحفي (8)
  • عرض 13 صورة
    المستشار حازم بدوي خلال المؤتمر الصحفي (9)
  • عرض 13 صورة
    المستشار حازم بدوي خلال المؤتمر الصحفي (13)
  • عرض 13 صورة
    المستشار حازم بدوي خلال المؤتمر الصحفي (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد أبو النجا:

تصوير - أحمد مسعد:

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بمقر الهيئة، إن عمل الهيئة مستمر بعد انتهاء هذا الاستحقاق، في أداء الدور الأهم الذي حدده الدستور والقانون، وهو توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية.

وأضاف بدوي: "سنبدأ على الفور في إعداد برامج وقوافل جديدة للتوعية في النجوع والقرى والمدن والمدارس والجامعات، حتى تصبح المشاركة في الانتخابات ثقافة شعبية وليست مجرد سلوك يوم الاقتراع".

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تقوم أيضًا بتنظيم برامج تدريبية للمسؤولين في الأحزاب حول طريقة إعداد القوائم الانتخابية، لتلافي الأخطاء القانونية التي شابت عددًا من القوائم وأدت إلى استبعادها بقرارات من لجان الفحص وأيدتها الأحكام القضائية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 29 نوفمبر أحكامًا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة وإعادتها بدءًا من مرحلة الدعاية الانتخابية، فأُعيدت الجولة بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وداخل مصر يومي 10 و11 ديسمبر.

وشملت الجولة الأخيرة دوائر محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة، حيث تم استكمال الانتخابات في جميع الدوائر وفق المواعيد الجديدة.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب | مستند

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم الانتخابية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بأسعار مخفضة.. وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان سوق اليوم الواحد (فيديو
أخبار المحافظات

بأسعار مخفضة.. وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان سوق اليوم الواحد (فيديو
"الوطنية للانتخابات": العالم شاهد المصريين يمارسون الرقابة الشعبية والقضائية
حوادث وقضايا

"الوطنية للانتخابات": العالم شاهد المصريين يمارسون الرقابة الشعبية والقضائية
"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
مصراوى TV

"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تضرب عصابة مخدرات بالسويس وتضبط طن ونصف هيروين
حوادث وقضايا

بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تضرب عصابة مخدرات بالسويس وتضبط طن ونصف هيروين
إجراءات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من 11 يناير –فيديو
أخبار العقارات

إجراءات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من 11 يناير –فيديو

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- إجراءات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من 11 يناير
"مقاومة للحرارة".. ما المادة السامة في حليب أطفال نستله المسحوب من الأسواق؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار