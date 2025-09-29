كتب- علاء عمران:



نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام وتهديدهم بالانتحار، بزعم تضررهم من نقلهم إلى مركز آخر.



وأكد المصدر عدم صحة تلك الادعاءات، مشيرًا إلى أنه لا توجد أية إضرابات داخل أيٍّ من مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن عمليات نقل النزلاء بين المراكز تتم وفقًا للاحتياجات الأمنية والإجراءات القانونية اللازمة، ومن بينها عرضهم على المحاكم المختصة.



وشدد المصدر على أن ما تم تداوله يأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية تزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب، بهدف إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها أمام الرأي العام.



