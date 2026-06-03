أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، جاهزية 593 لجنة امتحانية بنطاق 18 إدارة تعليمية لاستقبال 126 ألفا و488 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي تنطلق السبت المقبل الموافق 6 يونيو وتستمر حتى الخميس 11 يونيو.

تجهيز اللجان لاستقبال 126 ألفا و488 طالبا بامتحانات الإعدادية



قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن المديرية انتهت من تجهيز 593 لجنة للشهادة الإعدادية العامة، بالإضافة إلى 23 لجنة بنطاق 14 إدارة تعليمية لاستقبال 5666 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، إلى جانب 3 لجان بإدارات بندر دمنهور، وكفر الدوار، وإيتاي البارود، لاستقبال 35 طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع.

وأضاف الديب، أن اللجان جرى تجهيزها بالكامل وفق الضوابط المنظمة للامتحانات، مع توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق التباعد داخل اللجان ويحد من محاولات الغش، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لوضع أسئلة الامتحانات.

غرفة عمليات ومتابعة مستمرة بامتحانات الإعدادية



وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان والكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة.

وأشار إلى التنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة، لتوفير الرعاية الطبية والإسعافات الأولية داخل اللجان، وتواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة طوال فترة الامتحانات.

تشديد إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الإعدادية



وأكد الديب، حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو المعلمين والعاملين، مع تطبيق القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش، والتشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.



كما وجه لجنة المتابعة الشاملة بالمديرية، بتكثيف المرور الميداني على اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، والتأكد من انتظام العمل وتذليل أي عقبات، مع رصد المخالفات والتعامل الفوري معها لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

رسالة طمأنة للطلاب قبل امتحانات الإعدادية



ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور، أكد خلالها أن جميع الاستعدادات جرى الانتهاء منها، وأن الامتحانات ستعقد في أجواء آمنة ومنضبطة تراعي البعد الإنساني والنفسي للطلاب، مع توفير المناخ المناسب الذي يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.



وأضاف أن الطلاب أمانة، وأن جميع العاملين بالمنظومة التعليمية يبذلون أقصى الجهود لتهيئة بيئة امتحانية مستقرة ومنظمة، مؤكدا عدم التهاون في ضبط منظومة الامتحانات أو مواجهة أي محاولات للإخلال بالانضباط داخل اللجان.