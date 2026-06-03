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تحرش بفتاة فواجهته بالحجارة.. تفاصيل مشاجرة وتهديد بسلاح في السيدة زينب

كتب : علاء عمران

01:42 م 03/06/2026 تعديل في 01:50 م

المتهمون

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام عدد من الأشخاص بالتحرش لفظيا بفتاة وتهديدها باستخدام أسلحة بيضاء أثناء سيرها بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 مايو الماضي نشبت مشاجرة بين طرف أول يضم شقيقتين، وطرف ثانٍ يضم شخصين، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وأشارت التحريات إلى أن الواقعة بدأت عقب قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة إحدى الشقيقتين، ما دفعهما إلى التعدي عليه بالسب وإلقاء الحجارة، فيما قام بتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف الواقعة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على سلاحين أبيضين. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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الداخلية القاهرة السيدة زينب

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