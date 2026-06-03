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الأمن يكشف ملابسات فيديو تعذيب كلب حتى النفوق بأسيوط

كتب : علاء عمران

01:59 م 03/06/2026

المتهمون

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مجموعة من الأطفال بإغراق كلب صغير داخل دلو مياه، ما أدى إلى نفوقه بمحافظة أسيوط.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الأطفال الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 أطفال وطالب (القائم على التصوير)، وجميعهم مقيمون بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، موضحين أنهم كانوا يقومون بـ"تنظيف الكلب"، فيما قام الطالب بتصوير المقطع ونشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وزارة الداخلية ساحل سليم أسيوط

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