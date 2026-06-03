أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، القرار رقم 241 لسنة 2026، بتكليف الإعلامي محمد رفعت عبدالغني، الإعلامي بالتلفزيون المصري، مستشارًا إعلاميًا لمحافظ سوهاج، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا بين الأوساط الإعلامية والمجتمعية بالمحافظة.

ويأتي هذا التكليف تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجازات في المجال الإعلامي، حيث يُعد محمد رفعت عبدالغني أحد الكفاءات الإعلامية البارزة التي استطاعت أن تترك بصمة واضحة في العمل الإعلامي بمحافظة سوهاج، من خلال سنوات طويلة من الجهد والعمل والالتزام المهني.

ويحظى الإعلامي محمد رفعت بتقدير واحترام كبيرين بين زملائه وأبناء محافظة سوهاج، لما يتمتع به من مهنية رفيعة ودماثة في الخلق، إلى جانب حرصه الدائم على نقل الحقائق بمصداقية، وتسليط الضوء على قضايا المواطنين، والمساهمة في دعم جهود التنمية بالمحافظة.

وأكد عدد من الإعلاميين والقيادات المجتمعية أن قرار التكليف جاء مستحقًا، ويعكس الثقة في قدرات الإعلامي محمد رفعت وخبراته الإعلامية المتراكمة، مشيرين إلى أن تكليفه مستشارًا إعلاميًا لمحافظ سوهاج يمثل تتويجًا لمسيرة ناجحة أثبت خلالها كفاءة عالية في مختلف المواقع التي شغلها.

وأعرب زملاء المستشار الإعلامي لمحافظ سوهاج عن تمنياتهم له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، وأن يواصل مسيرة العطاء والتميز بما يخدم أبناء محافظة سوهاج ويسهم في تعزيز التواصل الإعلامي ودعم خطط التنمية بالمحافظة.