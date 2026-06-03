قررت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، تعليق العمل بمنظومة البصمة الإلكترونية في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، خلال فترة انعقاد امتحانات الشهادات العامة والمحلية والدبلومات الفنية، مع الاعتماد على التوقيع الورقي في دفاتر الحضور والانصراف.

تفاصيل تطبيق قرار وقف البصمة

ويبدأ تطبيق القرار من الأول من يونيو 2026 وحتى 30 أغسطس 2026، على أن تلتزم المدارس بإثبات الحضور والانصراف عبر السجلات الورقية المعتمدة، مع استيفاء جميع المتابعات والإجراءات المنظمة لسير العمل وفق اللوائح والتعليمات المعمول بها.

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن تعليق منظومة البصمة يأتي للتيسير على العاملين في القطاع التعليمي، وضمان انتظام امتحانات الشهادات خلال الفترة المقبلة، في ظل تغير حركة المعلمين والإداريين بسبب أعمال الامتحانات والانتدابات المختلفة.

انتدابات ولجان وكنترولات مع انطلاق الامتحانات

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم قناوي، مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن القرار يتزامن مع انطلاق امتحانات الشهادات، ومنها الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، والتي تتطلب انتداب أعداد كبيرة من المعلمين والعاملين للمشاركة في المراقبة والملاحظة ورئاسة اللجان وأعمال الكنترول.

وأضاف أن عددًا من المدارس يخصص كمقار للجان الامتحانية والاستراحات الخاصة بالملاحظين والمنتدبين، وهو ما يجعل التوقيع الورقي أكثر مرونة خلال فترة امتحانات الشهادات، خصوصًا مع انتقال العاملين بين مقار مختلفة عن جهات عملهم الأصلية.

وأشار مدير التعليم إلى أن القرار يستهدف دعم انتظام امتحانات الشهادات داخل مدارس الوادي الجديد، وتوفير مناخ مناسب لأداء المهام المكلف بها العاملون، مع استمرار المتابعة اليومية من الإدارات التعليمية ومديري المدارس؛ للتأكد من الالتزام بمواعيد العمل وتحقيق الانضباط الإداري.