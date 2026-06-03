قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على أنها لن تمتلك سلاحاً نووياً.



وأضاف ترامب، في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست: "يقولون إن الزعيم الأعلى الإيراني يعطي موافقته في المحادثات"، مشيرًا إلى أن المرشد الإيراني منخرط في المفاوضات مع الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يلتقيه في مرحلة ما.



وتابع: "لسنا بحاجة الآن إلى نشر قوات برية في إيران".



وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر ترامب أن "التضخم ليس مرتفعاً جداً" في الولايات المتحدة، مضيفاً أن أسعار الوقود ستنخفض عند انتهاء الصراع مع إيران.

