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ترامب: ربما سألتقي المرشد الإيراني في مرحلة ما.. ولسنا بحاجة لنشر قوات برية

كتب : محمد جعفر

01:54 م 03/06/2026

دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على أنها لن تمتلك سلاحاً نووياً.


وأضاف ترامب، في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست: "يقولون إن الزعيم الأعلى الإيراني يعطي موافقته في المحادثات"، مشيرًا إلى أن المرشد الإيراني منخرط في المفاوضات مع الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يلتقيه في مرحلة ما.


وتابع: "لسنا بحاجة الآن إلى نشر قوات برية في إيران".


وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر ترامب أن "التضخم ليس مرتفعاً جداً" في الولايات المتحدة، مضيفاً أن أسعار الوقود ستنخفض عند انتهاء الصراع مع إيران.

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دونالد ترامب إيران وأمريكا الملف النووي الإيراني مجتبى خامنئي

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