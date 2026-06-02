أعلن محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، العثور على جثمان صياد خمسيني لقى مصرعه غرقًا خلال عمله على قارب صيد.

كشف محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الصياد عبدالله عبدالباسط القاضي، صاحب الخمسون عامًا، ويقيم بمنطقة الساحل القبلي في نطاق برج البرلس، والذي لقى مصرعه غرقًا خلال عمله منذ حوالي 15 يومًا على قارب صيد "شانشيلا" يسمى حازم مصطفى في مياه البحر المتوسط.

وأكد نقيب صيادين البرلس إنه على إثر انقلاب القارب في مياه البحر المتوسط قبالة منطقة المنصورة الجديدة وعلى بعد حوالي 50 مترًا من شاطئ برج البرلس نتيجة ارتفاع أمواج البحر بسبب انتشار الرياح أدى إلى سقوط الصياد في مياه البحر، وبتكثيف البحث عنه بمعرفة زملاء المهنة لم يجرى العثور عليه.

وقال شرابي إن أعمال البحث عنه توقفت خلال الأيام الماضية بسبب سوء حالة البحر المتوسط وبعد استئناف أعمال البحث عنه جرى العثور عليه بمكان الحادث وجرى انتشاله ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وجاري إنهاء إجراءات الدفن.