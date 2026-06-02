وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم، على موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2026/2027.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الأبنية التعليمية للسنة المالية 2026/2027.

وكانت اللجنة قد قررت، أمس، تأجيل الموافقة على موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان للعام المالي 2026/2027 إلى اجتماع لاحق.

كما وافقت اللجنة على موازنة هيئة المجتمعات العمرانية، وأرجأت مناقشة موازنة البرامج والأداء الخاصة بها إلى اجتماع لاحق، وسط غياب المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإنابة، بعد اعتذارها عن الحضور.

يُشار إلى أنه من المقرر أن يصل مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2026/2027 إلى محطته الأخيرة بمجلس النواب خلال يونيو الجاري، وسط توقعات بأن تكون جلسة 15 يونيو أولى جلسات مناقشته.