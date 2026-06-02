أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء، بأن لبنان وإسرائيل بدآ جولة جديدة من المحادثات السياسية المباشرة في واشنطن، بالتزامن مع تصاعد حدة القتال في جنوب لبنان.

وأكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، إن المحادثات بين السفيرين الإسرائيلي واللبناني لدى الولايات المتحدة انطلقت في وزارة الخارجية الأمريكية كما كان مخططًا لها، رغم تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله، والذي أدى إلى مزيد من عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار الهش بالفعل.

وبحسب أسوشيتد برس، تستمر المحادثات لمدة يومين، الثلاثاء والأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من هذه المناقشات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

ويشارك في المفاوضات عن الجانب اللبناني المبعوث الرئاسي السفير سيمون كرم، إلى جانب السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، ونائب السفيرة القنصل وسام بطرس، والملحق العسكري أوليفر حاكمية، ضمن وفد يمثل المؤسسات الدبلوماسية والعسكرية اللبنانية.

أما الجانب الإسرائيلي، فيمثله السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة ياخيل لايتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، ورئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي أميشاي ليفين، إضافة إلى الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية إريك بن دوف.