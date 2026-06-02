كتبت- ميريت نادي:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 40 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 2-6-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4465 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5745 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6700 جنيها للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7655 جنيهًا للجرام.



سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53600 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76550 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238070 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 382750 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4517 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.