قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية كل من المستشار طارق محمد هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وأمانة سر محمد البغدادي.

تعود وقائع القضية رقم 26568 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد برصد نشاط المتهم "أ.م.ع" في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم.

أكدت تحريات ضباط المكافحة صحة المعلومات الواردة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، أعدت القوات كمينًا للمتهم وألقت القبض عليه أمام محل إقامته، وبتفتيشه عثرت أجهزة الأمن بحوزته على حقيبة تحتوي على 120 طربة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر في التحقيقات بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والترويج على عملائه، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه الآثم، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بزبائنه.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت بحقه الحكم المتقدم.