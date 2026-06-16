تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص من محافظة المنيا، حول حكم تدريب المدرب الرجل للبنات في السباحة، خاصة مع طبيعة الملابس المستخدمة في هذه الرياضة.

حكم تدريب الرجال للفتيات على السباحة

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الحكم يختلف باختلاف المرحلة العمرية، مشيرًا إلى أنه في حال كانت الطفلة صغيرة جدًا، كمرحلة أربع أو خمس أو ست سنوات، فقد يُتسامح في تدريبها من قِبل مدرب رجل، لعدم وجود مظنة الفتنة في هذه السن.

الحكم حسب المرحلة العمرية

وأضاف أن الوضع يتغير مع تقدم الفتاة في العمر، خاصة عند اقترابها من سن البلوغ أو بعده، حيث يكون الأولى والأفضل أن تتولى النساء تدريب الفتيات، حفاظًا على الضوابط الشرعية والستر.

الأولى والأفضل شرعًا

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تراعي الحياء وتصون الخصوصية، مؤكدًا أن وجود مدربات من النساء لتدريب الفتيات هو الأَولى والأصح في هذه الحالات.

وختم أمين الفتوى مشدداً على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط، خاصة في الرياضات التي تتطلب ملابس خاصة، بما يحفظ القيم والأخلاق العامة.

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