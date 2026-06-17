أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية "كيوكاب"، التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 من هيئة الاعتماد الألمانية (DAkkS)، في خطوة جديدة تعزز منظومة سلامة الغذاء وترفع من تنافسية الصادرات الزراعية المصرية بالأسواق العالمية.

وزارة الزراعة: اعتماد دولي جديد يضاف إلى سجل إنجازات "كيوكاب"

أكدت الوزارة أن هذا الاعتماد يمثل محطة جديدة ضمن سلسلة النجاحات التي يحققها المعمل، حيث أصبح أول معمل حكومي متخصص في فحص جودة وسلامة الغذاء بمصر يحصل على اعتماد المواصفة الدولية نفسها من ثلاث جهات اعتماد دولية مختلفة، بما يعكس الثقة المتزايدة في كفاءة منظومة العمل داخله.

وأوضحت الوزارة أن الاعتماد الجديد يعد شهادة دولية على تطور البنية التحتية الفنية والإدارية للمعمل، كما يعكس مستوى الكفاءة الذي تتمتع به الكوادر البحثية والفنية العاملة به، وقدرتها على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.

وخضعت منظومة العمل بالمعمل لتقييم شامل أجرته فرق متخصصة تابعة لهيئة الاعتماد الألمانية على مدار يومين، تضمن مراجعة أنظمة الجودة وكفاءة طرق التحليل ومدى الالتزام بالمتطلبات الدولية، بالإضافة إلى تقييم أداء العاملين.

وأثبتت نتائج المراجعة قدرة المعمل على تقديم نتائج تحليلية دقيقة وموثوقة وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة الغذاء.

وزارة الزراعة: الاعتماد يدعم الصادرات المصرية للأسواق العالمية

أكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعزز مكانة المعمل كأحد المعامل المرجعية الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال تحليل الملوثات الغذائية، ويسهم بصورة مباشرة في دعم الصادرات الزراعية المصرية، خاصة المتجهة إلى الأسواق الأوروبية.

وأضافت أن الاعتماد الدولي يرفع مستوى الثقة في نتائج التحاليل الصادرة عن المعمل، ويساعد في تسهيل إجراءات قبول المنتجات المصرية بالخارج، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة سلامة الغذاء ورفع كفاءة المعامل المرجعية، بما يعزز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة عالميًا، ويدعم تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.