أكد المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة ومكثفة استهدفت محلات عصير القصب بنطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتشديد الرقابة على الأسواق، وحماية صحة المواطنين من وسائل الغش التجاري في المشروبات الشعبية.

حيلة خبيثة لتغيير لون العصير

وكشف "عبد الحفيظ" أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المحلات التي تستخدم مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" (صبغة بيضاء) المحظور تداولها تماماً في الأغذية والمشروبات، موضحاً أن المخالفين يلجأون إليها كحيلة غير قانونية لتغيير لون عصير القصب وإضفاء مظهر فاتح وجذاب، رغم خطورتها الصحية البالغة؛ حيث يصعب امتصاصها في الجهاز الهضمي، فضلاً عن تسببها في تلف مادة الحمض النووي الوراثي DNA.

مخابأة داخل "صندلة" محل

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه جرى التحفظ على 3 كيلوجرامات من المادة المذكورة، كانت مخبأة داخل "صندلة" أحد المحلات ببندر الفيوم، بالإضافة إلى ضبط 3 عبوات من ألوان صناعية محظورة بإجمالي وزن 1.600 كجم، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية فور صدور تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي أثبت بشكل قاطع عدم صلاحية هذه المواد للاستخدام الآدمي.

محاضر وإجراءات قانونية

وأضاف "عبد الحفيظ" أن الحملة أسفرت عن تحرير محضري جنحة ضد محلات عصير قصب تورطت في استخدام هذه السموم، حيث جرى ضبط 4 عبوات في المحل الأول، وعبوة واحدة في الثاني، مؤكداً أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، ولن تتهاون المديرية مع أي مخالفة تمس الأمن الغذائي وصحة أهالي المحافظة.