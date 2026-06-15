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بينهم 7 أطفال.. إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

09:03 ص 15/06/2026

حادث انقلاب ميكروباص

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أصيب 10 أشخاص، بينهم 7 أطفال، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي عند نزلة بياض العرب، اتجاه القاهرة، بمحافظة بني سويف.

إخطار أمني بوقوع الحادث

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي.

على الفور تم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وانتقلت سيارات الإسعاف مصحوبة بقوات الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: "ياسمين س. م." 28 عامًا، إصابات وكدمات متفرقة بالجسم، "هويدا ح. ع." 53 عامًا، جروح وكدمات بالوجه والجسم، و"بسمة س. م." 30 عامًا، إصابات وكدمات متفرقة بالجسم، و"ريماس أ. ج." 5 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و "سيد ع. ح." 13 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما تبين إصابة كلا من: "أنس ع. ح." 5 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و "مروان أ. ك." 10 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد. ع. ر." 10 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"أنس. أ. ك." 3 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"سيف ع. ح." 7 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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