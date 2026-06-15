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"بحب تدبر آيات القرآن".. الثانية على الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنوفية تكشف سر تفوقها (فيديو وصور)

كتب : أحمد الباهي

12:46 ص 15/06/2026
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    أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأزهر المنوفية

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كشفت الطالبة فرح محمد محمود، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى منطقة المنوفية الأزهرية في الشهادة الإعدادية الأزهرية بمجموع 509 درجات، عن كواليس تفوقها الدراسي، مؤكدة أن علاقتها بالقرآن الكريم وحبها للأزهر الشريف كانا الدافع الأكبر وراء نجاحها.

الثانية على الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنوفية

وقالت فرح، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: إن سر التفوق لا يحتاج إلى وصفات معقدة، مؤكدة أن "اللي بيذاكر بينجح"، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على تنظيم وقتها والمذاكرة أولًا بأول طوال العام الدراسي.

وأضافت "فرح" أن النجاح يحتاج إلى اجتهاد واستمرار وعدم الاستسلام لأي صعوبات قد تواجه الطالب خلال رحلته التعليمية.

وأوضحت الطالبة أنها أتمت حفظ القرآن الكريم كاملًا، مؤكدة أن علاقتها بالقرآن لا تقتصر على الحفظ فقط، وإنما تحرص على تدبر الآيات وفهم معانيها والتفكر فيها.

وقالت: "أنا بحب القرآن جدًا، ومش بحفظ الآيات أو الأحاديث علشان الامتحان أو المذكرة بس، بحب أفهمها وأتدبرها، وده بيديني إحساس مختلف وبيساعدني أفكر وأحل بشكل أفضل".

وأشارت "فرح" إلى أنها مرت بفترة فكرت خلالها في الانتقال من التعليم الأزهري إلى التعليم العام، لكنها تراجعت سريعًا بسبب ارتباطها الشديد بالأزهر الشريف.

وأكدت أن الدراسة الأزهرية منحتها الكثير على المستوى العلمي والديني، وهو ما جعلها تتمسك باستكمال مسيرتها التعليمية داخل الأزهر.

وعن طموحاتها المستقبلية، أوضحت أنها لم تستقر حتى الآن على التخصص أو الكلية التي ترغب في الالتحاق بها بعد انتهاء المرحلة الثانوية، مؤكدة أنها ما زالت تدرس خياراتها المختلفة، وأضافت: "لسه محددتش هبقى إيه في المستقبل، لكن أهم حاجة عندي إني أبقى ناجحة".

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وكانت منطقة المنوفية الأزهرية قد أعلنت اليوم الأحد، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 - 2026، حيث حصلت الطالبة بثينة عمرو فؤاد بمعهد فتيات أشمون على المركز الأول بمجموع 510 درجات، بينما جاءت فرح محمد محمود، الطالبة بمعهد شبين الكوم النموذجي، في المركز الثاني بمجموع 509 درجات، وسط إشادة من قيادات المنطقة الأزهرية بالنتائج المتميزة للطلاب والطالبات هذا العام.


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