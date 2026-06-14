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مصدر لمصراوي: مد تشغيل المونوريل حتى الثالثة فجرًا خلال أيام مباريات المنتخب

كتب : محمد نصار

09:18 م 14/06/2026

مونوريل شرق النيل

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كشف مصدر بقطاع النقل، أنه تقرر مد ساعات تشغيل المونوريل غدًا لتستمر الخدمة حتى الساعة الثالثة فجرًا، بدلًا من موعد انتهاء التشغيل المعتاد في السادسة مساءً، وذلك بالتزامن مع مباراة المنتخب الوطني أمام بلجيكا ضمن مباريات كأس العالم.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن القرار يأتي في إطار التيسير على الجماهير وتوفير وسائل نقل آمنة وميسرة للمشجعين الراغبين في حضور المباراة والعودة بعد انتهائها، في منطقة الفان زون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المصدر أن مد ساعات التشغيل لن يقتصر على مباراة الغد فقط، بل سيتم تطبيقه خلال جميع أيام مباريات المنتخب التي تستدعي كثافات جماهيرية، مع متابعة حركة الركاب وتوفير الخدمة بالشكل الذي يضمن سهولة التنقل للمواطنين.

وأكد المصدر جاهزية فرق التشغيل والصيانة للتعامل مع زيادة أعداد الركاب المتوقعة خلال فترة المباريات، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان انتظام حركة التشغيل وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للجمهور.

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المونوريل منتخب مصر كأس العالم

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