أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن توجيهات الرئيس السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية العنصر البشري ورفع كفاءة التشغيل داخل المنظومة الصحية.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة "الحياة"، أن هناك اعترافًا دوليًا من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي بكليات الطب المصرية المعتمدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن هذا التطور انعكس في استقبال بعثات وخبراء دوليين للتدريب داخل المستشفيات الجامعية والتابعة للوزارة.

وتابع أن "لأول مرة تم إقرار قانون خاص بالكادر الطبي رقم 14 لسنة 2014، لتنظيم أوضاع العاملين وتحسين بيئة العمل".

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على أن مصر أصبحت نموذجًا يدرس في النجاحات الصحية، خاصة مع المبادرات الرئاسية التي قدمت 240 مليون خدمة طبية مجانية لـ94 مليون مواطن.

وأكد متحدث الصحة أن وحدات ومراكز الرعاية الأولية ارتفعت من 4607 وحدة عام 2014 إلى 4965 وحدة حاليًا، بزيادة تقترب من 500 وحدة.