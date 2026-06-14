شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة أثارت حالة من الاستياء، بعدما تقدمت فتاتان ببلاغ رسمي ضد أحد الأشخاص، تتهمانه فيه بالتلصص عليهما بشكل متكرر من خلال نوافذ مسكنيهما.

وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من “سارة ع. ن ش” 25 عامًا، وتعمل مندوبة مبيعات، و“رحمة أ. ا” 24 عامًا، تتهمان فيه شخصًا يُدعى “فايز س. ف” بالتحرش البصري بهما داخل محل إقامتهما.

تفاصيل الاتهامات

وكشفت التحقيقات أن المشكو في حقه كان يتعمد التواجد بالقرب من نوافذ غرف النوم الخاصة بالمجني عليهما، والنظر إلى داخل الشقة في أوقات مختلفة، سواء أثناء النوم أو خلال تبديل وارتداء الملابس، ما تسبب في حالة من الذعر والقلق للفتاتين نتيجة تكرار الواقعة.

دور الجيران وكاميرات المراقبة

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة تم اكتشافها بعد ملاحظة عدد من الجيران تواجد شخص بشكل متكرر أمام نوافذ الشقة، ما دفع الفتاتين إلى مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة بالعقار.

وأظهرت التسجيلات، بحسب التحقيقات، قيام المشكو في حقه بالتلصص على نوافذ المسكن في أوقات متفرقة، وهو ما عزز من صحة البلاغ المقدم ضده.

التحقيقات والإجراءات القانونية

وعلى الفور تم تحرير المحضر رقم 15950 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.