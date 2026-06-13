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رفض استئناف المتهم في قضية "المنشار الكهربائي" بالإسماعيلية وتأييد إيداعه دار رعاية

كتب : أميرة يوسف

04:50 م 13/06/2026

طفل المنشار الكهربائي

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قضت المحكمة المختصة برفض الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية»، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية إيداعًا مفتوحًا.

وكانت المحكمة قد قررت خلال جلسة سابقة تأجيل نظر الاستئناف لحضور المتهم من محبسه، إلى جانب حضور المحامي الأصيل للدفاع، قبل أن تصدر حكمها النهائي برفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق.

تفاصيل الجريمة التي هزت الإسماعيلية

وتعود أحداث القضية إلى واقعة أثارت صدمة واسعة بين أهالي محافظة الإسماعيلية، بعدما أقدم المتهم، وهو حدث، على قتل زميله ثم تقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي، في جريمة أثارت حالة كبيرة من الجدل والرأي العام بالمحافظة.

حكم سابق بالإيداع المفتوح

وكانت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية قد أصدرت حكمًا بإيداع المتهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية إيداعًا مفتوحًا، إلا أن هيئة الدفاع تقدمت باستئناف على الحكم، لتقضي المحكمة المختصة في نهاية المطاف برفضه وتأييد الحكم الصادر بحق المتهم

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