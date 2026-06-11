أصيب 18 عاملًا اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة 4/3 نقل كانت تقلهم على طريق الخطاطبة التابع لمركز السادات بمحافظة المنوفية، أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، ما استدعى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

انتقال الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الخطاطبة ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

حالتان حرجتان بين المصابين

وأكد مصدر طبي أن الحادث أسفر عن إصابة 18 عاملًا بإصابات متنوعة، شملت كسورًا وسحجات وكدمات متفرقة.

وأوضح المصدر أن أغلب المصابين حالتهم مستقرة، فيما يخضع عاملان للرعاية الطبية المكثفة بعد تعرضهما لإصابات خطيرة استدعت التدخل الطبي العاجل.

تحقيقات لكشف ملابسات الحادث

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي بدأت مباشرة الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه، للوقوف على ظروف وقوعه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.