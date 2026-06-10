تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، معدلات تنفيذ عدد من مشروعات محطات تنقية المياه بقرى الظهير الصحراوي بمركز سمالوط، في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب بالمناطق الصحراوية والتجمعات الجديدة.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء محطة تنقية المياه بقرية الوفاء 2، والتي تُعد من المشروعات الحيوية بالمنطقة، بطاقة تصميمية تبلغ 15 لتر/ثانية، لخدمة نحو 19 ألف نسمة من أهالي القرية وتوابعها، وبتكلفة تقديرية بلغت 66 مليون جنيه.

كما تابع أعمال إنشاء محطة تنقية المياه بقرية الاعتزاز، بطاقة تصميمية مماثلة تبلغ 15 لتر/ثانية، لخدمة نحو 22 ألف نسمة، وبتكلفة تقديرية بلغت 66 مليون جنيه.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ الأعمال، مع المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة للمعدات والمهمات الموردة، مؤكدًا أهمية تكثيف فرق العمل بالمواقع المختلفة لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير خدمات البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع مياه الشرب، لما يمثله من أهمية مباشرة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة بالمناطق الواعدة وقرى الظهير الصحراوي.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أوضح خلاله أن إجمالي تكلفة المشروعين، بالإضافة إلى بئر مياه بالمحطتين، تبلغ نحو 150 مليون جنيه، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (SAIL) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD).

وأضاف أن الأعمال التنفيذية بالمحطتين وصلت إلى مراحل متقدمة، ومن المقرر الانتهاء من التسليم ودخولهما الخدمة خلال شهر، مشيرًا إلى أن المشروعين يسهمان في توفير مياه شرب آمنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لنحو 41 ألف مواطن بقرى الظهير الصحراوي.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن يحيى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندسة فاطمة عبد العال رئيس قطاع الدعم الفني بالشركة، وعويس قاسم رئيس مركز ومدينة سمالوط.