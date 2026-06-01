شيع المئات من أبناء مركز طما بمحافظة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جثامين 4 شباب لقوا مصرعهم في حادث زفة عروس وقع بالطريق الزراعي السريع الغربي أمام قاعة قصر الأميرات.

وخرجت الجثامين الأربعة في توقيت واحد من مشرحة مستشفى طما المركزي، محمولة على الأكتاف وسط حالة من الانهيار والبكاء بين أسر الضحايا وأقاربهم، بينما تعالت الصرخات والدعوات بالرحمة والمغفرة للشباب الذين رحلوا في مقتبل العمر.

وداع مؤثر لضحايا حادث زفة العروس في طما



وسادت حالة من الحزن الشديد بين المشيعين الذين احتشدوا أمام المستشفى منذ وقوع الحادث، حيث ودّعت الأسر أبناءها في مشهد مهيب اختلطت فيه الدموع بالدعوات، فيما لم يتمالك عدد من ذوي الضحايا أنفسهم لحظة خروج النعوش الأربعة متجاورة من المشرحة.

وسيطرت أجواء الحزن على مركز طما بالكامل، وسط مشاركة واسعة من الأهالي الذين حرصوا على مرافقة الجثامين حتى مثواها الأخير.

تشييع الجثامين إلى سوهاج وأسيوط

وجرى تشييع جثماني الشابين مصطفى عدلي حميد (20 عامًا) ومحمود عبدالوهاب محمد (18 عامًا) إلى مقابر عائلتيهما بقرية قاو غرب التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، فيما تم نقل جثماني زياد صلاح عبدالعال حفني (18 عامًا) وحسن فرغلي أحمد (21 عامًا) إلى مقابر أسرهم بقرية بني فيز التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط.

حادث يحول الفرح إلى مأتم

وكان الحادث المأساوي قد وقع خلال مشاركة الضحايا في زفة عروس باستخدام الدراجات النارية "الموتوسيكلات"، ما أسفر عن مصرع 4 شباب وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وخيمت حالة من الأسى على قرى قاو غرب وبني فيز عقب انتشار نبأ الحادث، فيما تحولت أجواء الفرح إلى مأتم كبير، وودّع الأهالي أبناءهم في واحدة من أكثر الجنازات التي شهدتها المحافظة خلال هذا العام.