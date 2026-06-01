رعب في مصيف جمصة.. كلب ضال يهاجم سيدة وطفلين بالدقهلية

كتب : رامي محمود

10:55 ص 01/06/2026

كلاب ضالة

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية حالة من الذعر بين الأهالي، بعدما هاجم كلب ضال سيدة وطفلين بشارع الشباب بمنطقة أبو سمبل، متسببًا في إصابتهم بجروح متفرقة استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

رعب في جمصة بعد هجوم كلب ضال

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة جمصة بشأن تعرض عدد من المواطنين لعقر كلب ضال داخل دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 3 أشخاص جراء الهجوم.

إصابات متفاوتة بين ضحايا هجوم الكلب

وكشفت المعاينة الأولية أن المصابين هم سيدة تبلغ من العمر 46 عامًا أصيبت بعقر سطحي في الساق اليسرى، وطفل يبلغ 9 سنوات تعرض لعقر مصحوب بنزيف في الساق اليمنى، إضافة إلى طفل آخر يبلغ من العمر 3 سنوات أصيب بعقر سطحي بمنطقة الصدر.

نقل المصابين إلى المستشفى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي المصل المضاد للعقر والإسعافات الطبية اللازمة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إخطار النيابة والطب البيطري

وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، كما جرى إخطار مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الكلب الضال ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

