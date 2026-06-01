مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في مواجهات جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الرقيب أول آدم تسرفاتي، أحد عناصر وحدة الكوماندوز "ماغلان"، خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان، كما أفاد بإصابة ثلاثة جنود آخرين، بينهم جندي وصفت حالته بالخطيرة.

ووفق المعطيات التي أوردها الجيش، فإن الحادث وقع خلال العمليات الجارية في المنطقة الحدودية، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تسرفاتي قُتل نتيجة هجوم نفذه حزب الله باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت قوات إسرائيلية قرب بلدة يحمر المجاورة لقلعة الشقيف في جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، نشر الجيش الإسرائيلي أرقاماً جديدة حول خسائره البشرية، موضحاً أن 137 ضابطاً وجندياً أصيبوا خلال المواجهات التي شهدها جنوب لبنان على مدى الأسبوعين الماضيين.

كما أشار إلى أن عدد القتلى منذ استئناف القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي بلغ 26 ضابطاً وجندياً، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 1180 عسكرياً.

وأضاف أن بين المصابين 69 عسكرياً تعرضوا لإصابات خطيرة، في حين سُجلت 134 إصابة متوسطة الخطورة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أيضاً أن 14 ضابطاً وجندياً قُتلوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن 10 منهم سقطوا جراء هجمات نفذتها مسيّرات انقضاضية.