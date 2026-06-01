صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية جلسة اليوم الاثنين

كتب : ميريت نادي

10:56 ص 01/06/2026

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.70%، عند مستوى 53027 نقطة، في بداية جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.05%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةEGX 30 ارتفع 1.48%، عند مستوى 52861 نقطة، بختام جلسة الاثنين الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم العربية للمحابس الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم المتحدة للاسكان والتعمير.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم يو للتمويل الاستهلاكى الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية.

