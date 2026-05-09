تفقدت الدكتورة حنان مجدي، اليوم السبت، مستشفى مستشفى الفرافرة المركزي، في مستهل جولة ميدانية بمركز الفرافرة، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات المستشفى، خاصة في الأقسام الحيوية.

سرعة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية

وخلال الجولة، تابعت المحافظ أعمال تجهيز غرفة الأشعة المقطعية، عقب دعم المستشفى بجهاز حديث من نوع “Canon 16 مقطعًا”، ووجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات الفنية اللازمة لتشغيل الجهاز، بما يسهم في تحسين التشخيص الطبي وتقليل تحويل المرضى خارج المركز.

دعم الأطباء وسد العجز

وشددت المحافظ على ضرورة سرعة سد العجز في الأطباء داخل مستشفى الفرافرة المركزي، لحين استلام أطباء التكليف الجدد، مع توفير احتياجات قسم المعامل، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية دون تأثر.

دعم وتشجيع الولادة الطبيعية

وفي سياق متصل، قررت المحافظ زيادة الدعم المقدم لحالات الولادة الطبيعية إلى 1000 جنيه للطبيب عن كل حالة، دعمًا لسياسات الدولة في تشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، والحد من معدلات العمليات القيصرية غير الضرورية، بما يحافظ على صحة الأم والطفل.

متابعة ميدانية لمستوى الخدمة

واستمعت المحافظ إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمات داخل المستشفى، موجّهة بسرعة التعامل مع أي ملاحظات، وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة داخل المركز.