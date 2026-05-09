قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم أحمد ف. ا، 29 عامًا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

كما قضت ببراءة شقيقه عادل ف. ا، 42 عامًا، في واقعة مقتل الشاب يوسف رمضان بدر طعنًا بمدينة كفر الدوار، وذلك في القضية رقم 127 لسنة 2026 جنايات كلي شمال دمنهور.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح، ومصطفى جلال علي حسن، وعمرو هاني عبد الحميد.

تفاصيل الاتهامات

وكان المستشار محمود الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات لهما بالقتل العمد، وحيازة سلاح أبيض "مطواة" وأحجار دون مسوغ قانوني.

واستقرت المحكمة، بعد تداول الجلسات والاستماع إلى مرافعات الدفاع، على إدانة المتهم الأول بالفعل المادي للقتل، ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما قضت ببراءة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة بشأن اشتراكه في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى يناير الماضي، عندما نشبت مشادة كلامية بين المتهم الأول والمجني عليه بالطريق العام بمدينة كفر الدوار، تطورت إلى مشاجرة، باغت خلالها المتهم المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وسدد له عدة طعنات نافذة استقرت في الظهر، ما تسبب في وفاته متأثرًا بإصاباته، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار بالحادث، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الواقعة، حيث تبين نشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه، أقدم خلالها المتهم الأول على طعن المجني عليه عدة طعنات نافذة أودت بحياته، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.